Lo colpiscono con un pugno e gli rubano l'auto, caccia ai ladri

Un episodio di violenza fuori dal comune si è verificato ieri sera a Mirandola. Intorno alle ore 21, infatti, un residente stava rientrando a casa e si apprestava a parcheggiare la propria auto, quando un'altra vettura con a bordo tre persone lo ha raggiunto. Dalla macchina sono scesi due individui, che hanno aggredito il malcapitato mirandolese con la chiara intenzione di appropriarsi della sua Bmw.

Il cittadino è stato raggiunto da un pugno al volto, mentre i criminali sono saliti a bordo e sono fuggiti a tutto gas, facendo perdere le proprie tracce. All'uomo non è rimasto che farsi medicare la ferita e sporgere denuncia ai Carabinieri, che hanno avviato le indagini per monitorare gli spostamenti del veicolo rubato, che con buona probabilità potrebbe essere utilizzato dalla stessa banda per mettere a segno furti sul territorio.