Armato di coltello cerca di rapinare due donne a Casinalbo, inseguito e arrestato

Armato di un coltello da macellaio ha tentato, senza successo, di farsi consegnare il denaro da due anziani, ma a seguito del pronto intervento dei Carabinieri è finito in manette. E' quanto accaduto questa mattina a Casinalbo di Formigine, dove i militari sono intervenuti rapidamente a seguito della segnalazione di una donna, la prima vittima del rapinatore. La signora, una 85enne, stava entrando in un negozio di alimentari quando è stata sorpresa da uno sconosciuto con il volto travisato, che impugnando un grosso coltello le ha intimato di consegnare i soldi.

La vittima, terrorizzata, si è messa ad urlare e il malvivente, colto alla sprovvista, è fuggito. Questi non ha però desistito, anzi, ha cercato di rapinare allo stesso modo un'altra donna che si trovava in strada. Anche in questa occasione la 79enne ha gridato a squarciagola mettendo in fuga il ragazzo.

Questo secondo tentativo di rapina non è sfuggito ai militari che nel frattempo avevano raggiunto Casinalbo, i quali dopo aver individuato il criminale in fuga lo hanno inseguito, raggiunto e disarmato. Dopo i necessari accertamenti il 21enne - tossicodipendente e noto ai militari della Stazione Carabinieri di Formigine - è stato dichiarato in arresto e trasferito presso il carcere di Sant'Anna.

Gli uomini dell'Arma si sono anche occupati di rassicurare e tranquillizzare le due anziane, che sono state accompagnate a casa dopo la brutta avventura.