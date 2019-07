Scorribanda criminale, rapinate in poche ore due farmacie e un'edicola

La mattinata di oggi in città è stata contraddistinta da ben tre rapine a mano armata, compiute in sequenza, quasi certamente dalla stessa persona. Tutto è iniziato intorno alle 8.30 all'inizio di via Giardini, presso la farmacia Beata Vergine del Popolo, dove un uomo si è presentato come cliente poco dopo l'apertura e ha minacciato il farmacista presente con un coltello. Il malvivente ha agito a volto scoperto ed è stato descritto come un italiano fra i 30 e i 40 anni, probabilmente dall'accento siciliano.

Il rapinatore ha intascato il denaro contenuto nel fondocassa e si è allontanato a bordo di una bicicletta. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante che hanno raccolto gli indizi utili ad avviare le ricerche del fuggitivo, che circa due ore dopo si è però palesato nuovamente. Il teatro del secondo colpo è stata infatti l'edicola di via Cattaneo n.16 e anche in questo caso il criminale è fuggito con il poco denaro contenuto nel registratore di cassa.

Non è passato molto tempo che un nuovo allarme è giunto alla centrale operativa della Questura: anche la Farmacia Borri di via Giardini n. 760, a Saliceta San Giuliano era appena stata visitata dal rapinatore. L'uomo ha agito sempre con estrema tranquillità, ha girato dietro il bancone e ha estratto il coltello minacciando i farmacisti, si è fatto consegnare circa un migliaio di euro. Poi è uscito, ha inforcato la bici e si è addentrato nel Villaggio Zeta. Sono in corso le ricerche su tutto il territorio da parte della Polizia.