Kalashnikov e pistole per rapinare la banca, modenese in manette a Cesena

Questa mattina intorno alel ore 9 tre banditi armati hanno tentato una rapina in banca, la filiale BPER di Granarolo Emilia. I Carabinieri hanno agganciato le due auto sospette in fuga - un suv Fiat Freemont e una Volkwagen Polo - a Bagnara di Romagna, dirette verso Forlì. "Intercettate" dall'elicottero dell'Elinucleo dell'aeroporto di Forlì all'altezza di Villanova, ne è nato un rocambolesco inseguimento in tangenziale, poi in via Enrico Mattei, nelle campagne di Santa Maria Nuova e infine sulla Secante di Cesena.

I rapinatori, per tentare un'ultima disperata manovra diversiva, dalla Secante sono piombati nel parcheggio sotterraneo del parcheggio del centro commerciale 'Montefiore' di Cesena intorno alle 10,30, per cercare di sottrarsi all'inseguimento dall'alto e confondersi alla clientela piuttosto numerosa.

Il centro commerciale è quindi stato accerchiato dall'Arma, con ben 20 equipaggi tra quelli in borghese e quelli in divisa. Le due auto sono state trovate abbandonate, ma i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Meldola, assieme ai militari del Reparto Investigativo di Forlì hanno bloccato due persone delle tre in fuga.

Si tratta di un uomo di 64 anni, residente nel Cesenate, e di un 46enne residente a Modena. Uno dei due era in possesso delle chiavi della Polo, mentre la Freemont è stata aperta dai militari, rinvenendo al suo interno un borsone con Kalashnikov e relativo munizionamento da guerra e tre pistole, anch'esse con le munizioni. I due sono stati quindi tratti in arresto per la detenzione delle armi e denunciati per tentata rapina e ricettazione, dato che la Fiat Freemont risultava rubata a Bologna. I malviventi avevano anche applicato una targa clonata per avere un veicolo pulito. E' caccia al terzo complice.

(fonte Forlitoday.it)