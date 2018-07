A Ravarino partono i lavori sul cedimento lungo la strada provinciale 568

Tra Ravarino e Camposanto sono partiti, martedì 17 luglio, i lavori lungo la strada provinciale 568, in un tratto vicino alla frazione di Stuffione, per il ripristino della sede stradale dove nell'inverno scorso si era verificato uno smottamento della scarpata sul canale Dogaro Levante che ha coinvolto parzialmente la sede stradale. A causa dello smottamento, da alcuni mesi nel tratto in questione si circola a senso unico alternato con disagi al traffico soprattutto nelle ore di punta.

Al termine dell'intervento, previsto la secondo settimana di agosto, il senso unico sarà eliminato e la circolazione ritornerà regolare. Con un costo complessivo di 45 mila euro, sarà ripristinata e rinforzata la scarpata con una barriera di pali di sostegno. I tecnici del servizio provinciale Viabilità raccomandano prudenza nell'avvicinarsi al cantiere.