Festa a musica nello stabile abbandonato, Polizia e 118 sul posto

Ieri sera, già nella prima serata, residenti e passanti hanno notato un notevole trambusto zona Madonnina. Alcuni giovani, e non solo, hanno infatti organizzato un party abusivo all'interno di una struttura abbandonata tra via Emilia Ovest e via Salgari.

Diverse segnalazioni sono giunte alle forze dell'ordine e la Questura ha inviato sul posto la Volante. Gli agenti hanno effettivamente verificato la presenza di un rave e si sono avuti momenti di tensione con i presenti. Una persona è stata anche soccorsa dal 118 e accompagnata in ospedale per accertamenti, ma non vi sono state aggressioni. La festa è proseguita fino all'alba.