Carpi, recuperati dopo un inseguimento gasolio e furgone rubati

La scorsa notte una pattuglia dei Carabinieri di Carpi ha intercettato un furgone rubato lungo via dell'Industria sul quale viaggiavano tre persone. Ne è nato un inseguimento che si è concluso in una via laterale senza uscita, dove i tre uomini hanno abbandonato il mezzo e si sono dati alla fuga alla di corsa, facendo perdere le proprie tracce nei campi che costeggiano l'autostrada del Brennero.

I militari hanno potuto così recuperare veicolo, rubato ad una ditta di costruzioni della zona, e verificare che sul cassone si trovava una tanica contenente ben 700 litri di gasolio. Si ritiene a buona ragione che il carburante sia a sua volta oggetto di furto e sono in corso indagini per capire la provenienza. E' noto che in questi giorni una o più bande sono "al lavoro" in provincia di Modena proprio per derubare i distributori, con diversi colpi già messi a segno.