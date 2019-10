Nasconde in casa otto bici rubate, straniero denunciato

Le indagini dei Carabinieri di Vignola sui diversi furti che hanno contraddistinto il territorio in questi giorni si sono concentrate nelle ultime ore sull'abitazione di uno straniero, un nordafricano di 55 anni da tempo residente in città. I militari hanno svolto ieri una perquisizione della casa, scoprendo che la pista finora seguita era quella giusta.

L'uomo nascondeva infatti otto biciclette, tutte chiaramente rubate. I primi tre mezzi sono già stati ricondotti ad uno specifico furto in zona e sono stati riconsegnati al proprietario, mentre per gli altri sono in corso accertamenti.

Il 55enne è stato denunciato a piede libero per il reato di ricettazione.

Chiunque riconoscesse la propria bici fra quelle presenti nella fotografia può presentarsi alla Tenenza dei Carabinieri.