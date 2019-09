Un caprone alpino alla periferia di Modena, sedato e recuperato dal Centro Fauna

Quando i volontari de Il Pettirosso che hanno incominciato il turno pomeridiano di ieri, certo non immaginavano che la giornata evolvesse in un modo imprevisto. Si sono infatti trovati dover a rincorrere un'esemplare di caprone camosciato alpino, con i suoi 60 kg di massa muscolare. Questo splendido esemplare era scappato a tutti i tentativi di cattura messi in opera dai pastori della zona e la situazione si faceva preoccupante, perchè spesso l'animale correva attraversando le strade fiancheggiava la zona dell'autostrada.

Dopo numerose richieste del Comune di Modena di risolvere la situazione, il Servizio Veterinario del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl di Modena ha chiesto l'intervento risolutivo del Pettirosso, con un fucile fucile per la telenarcosi. Sicuramente l'operazione non è stata presa con leggerezza, ma ormai non vi era altra soluzione, anche perchè la capra si era dimostrata aggressiva nei confronti di alcuni abitanti nel tentativo di difendere quello che ormai considerava il suo territorio,

I volontari del Pettirosso ed il Veterinario dell'Ausl hanno scovato il caprone che tentava di nascondesi nei vari boschi e cespugli alla periferia della città, dando molto filo da torcere agli inseguitori. Alla fine Piero Milani, responsabile del Centro Fauna, ha fatto partire il dardo anestetico e dopo che l'animale si è lentamente accasciato in un boschetto è stata possibile la cattura.

L'esemplare è stato vigilato fino al risveglio per evitare eventuali effetti collaterali dei farmaci: il veterinario Ausl ha controllato eventuali identificazioni per risalire aoi proprietari ed ha effettuato un prelievo per questioni di profilassi sanitarie.