Viale Gramsci, membro del Comitato rincorso dagli spacciatori e scortato a casa dalla Polizia

La scorsa notte uno dei membri del Comitato di Viale Gramsci è stato vittima di quello che sembrerebbe un vero e proprio agguato da parte di un gruppetto di spacciatori. E' avvenuto intorno all1.30 - qualche ora dopo il presidio di cittadini che anche ieri sera ha animato la parte iniziale del viale - quando il residente stava rientrando a casa.

Il diretto interessato ha raccontato così sui social: "In fase di parcheggio sono stato letteralmente assalito da due spacciatori, uno dei quali ha tentato di entrarmi in macchina e un altro mi batteva sul vetro. Ho tirato diritto mi hanno seguito correndo per alcune centinaia di metri. Ho chiamato il 112 nel giro di 5/10 minuti sono arrivate tre Volanti della Polizia che mi hanno scortato fino a casa".

Un fatto certamente grave, che si inserisce in un rapporto sempre più teso tra gli spacciatori - quasi tutti nigeriani - che gestiscono i loro traffici in zona e i residenti, sempre più organizzati e determinati, che stanno portando avanti una petizione che ha già raggiunto 300 firme.



Dopo questa denuncia è intervenuto anche il responsabile Sicurezza nella Segreteria cittadina del Pd modenese e capogruppo Pd in Consiglio comunale Antonio Carpentieri: "Non c’è stato per fortuna contatto fisico, ma considero comunque questo episodio, cosi come rappresentato dal cittadino, una sorta di salto di qualità nel livello di illegalità che come Pd denunciamo da tempo insieme ai residenti e a coloro che lavorano nella zona. Giunti a questo punto non ritengo più sufficienti le misure che l’Amministrazione cittadina ha in proprio potere di mettere in atto, ovvero la riqualificazione contro il degrado e l’impiego della Polizia municipale per i controlli, misure che peraltro hanno ottenuto buoni risultati".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Se viene messa in pericolo l’incolumità delle persone, soprattutto di quelle che più si espongono nella denuncia, dovrà essere lo Stato, e quindi le forze dell’ordine, a intervenire anche con azioni straordinarie e che diano un segnale chiaro, per riportare serenità e vivibilità nella zona di viale Gramsci”, chiosa Carpentieri.