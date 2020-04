Residenza “San Giovanni Bosco”, parte la sanificazione dei locali

I Vigili del Fuoco di Modena sono impegnati da questa mattina per le operazioni di sanificazione di una struttura per anziani San Giovanni Bosco a Modena. Tale opera, richiesta dal Comune, rientra nelle attività che il Corpo Vigili del Fuoco sta rendendo sul territorio nazionale per la lotta alla diffusione del Covid 19.

Nei giorni scorsi la residenza per anziani di San Giovanni Bosco era stata oggetto di ispezioni da parte dei Nas per accertamenti. La situazione in questa Cra era purtroppo molto pesante, tanto che la Procura aveva aperto un fascicolo conoscitivo a seguito della denuncia della congiunta di un'anziana deceduta. Oltre all'ispezione igienico-sanitaria, è presumibile che i carabinieri abbiano acquisito documentazione e informazioni sulla gestione delle ultime settimane per comprendere quali risorse siano state messe in campo contro il coronavirus.

La struttura può ospitare fino a 75 anziani e purtroppo l'arrivo del covid-19 non ha trovato una barriera sufficiente alle porte della residenza, tant'è che si sono registrati ben 51 ospiti contagiati e addirittura 18 decessi.

Dall'inizio della pandemia oltre alle sanificazione di specifiche aree o locali, sono diverse le attività effettuate dai Vigili del Fuoco di Modena contro il virus: dal supporto al 118 per progettare le stazioni di sanificazione delle ambulanze, alla collaborazione dei volontari VVF fornita ai sindaci per la distribuzione di mascherine alla popolazione.