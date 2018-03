A Villa Sorra prende il via il restauro delle storiche scuderie

È stato consegnato il cantiere per i lavori di riparazione e rafforzamento delle Scuderie di Villa Sorra per danni a seguito del sisma del 2012.

Ad aggiudicarseli attraverso procedura negoziata, per un importo a base di gara di 280 mila euro finanziato dalla Regione Emilia Romagna tra gli interventi post sisma, è stata l’azienda Iter srl Impresa tecnologie edilizia restauri di Pesaro. I lavori prenderanno avvio in questi giorni e proseguiranno per circa 4 mesi.

Le Scuderie saranno sottoposte a un quadro organico di interventi di consolidamento in modo da ridurre il rischio che si riproponga un quadro di danneggiamento analogo in caso di futuri eventi sismici. In particolare, sono previsti interventi di consolidamento delle pareti murarie e della volta, la realizzazione di un collegamento meccanico tra travi lignee e pareti murarie, e di un irrigidimento reticolare di falda metallico.