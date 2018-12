RNord, restituita una bici rubata grazie alla pagina Facebook della Municipale

È stata restituita al legittimo proprietario nella mattinata di venerdì 14 dicembre la costosa bicicletta che gli agenti della Polizia municipale avevano rinvenuto pochi giorni prima, cioè verso le 17 di martedì 11, presso la galleria del complesso RNord.

Il velocipede, una mountain bike, era stata rubata appena poche ore prima, durante la mattinata, dal garage di un’abitazione di via Buozzi, ma il proprietario non aveva presentato denuncia. Gli agenti del Nucleo problematiche del territorio e del Quartiere 2 l’hanno notata e recuperata durante i consueti controlli che si svolgono in zona. Ed è subito partita la ricerca del proprietario attraverso i canali social normalmente utilizzati dai ciclisti, ma anche attraverso la pagina facebook della Polizia municipale di Modena ed è qui che è arrivato il contatto con il proprietario.

La restituzione, dopo la regolare denuncia e il riconoscimento inequivocabile della proprietà attraverso una descrizione dettagliata della bicicletta, è avvenuto proprio nei locali della sede della Municipale presso l’RNord.