Rete wifi pubblica a Carpi diventa più potente, con sistema senza limiti di tempo

Arriva a Carpi una nuova rete WiFi pubblica, gratuita, ad accesso libero, che consente una navigazione veloce, senza vincoli di tempo 24 ore su 24 sette giorni su sette, né limiti di altro tipo. Si chiama EmiliaRomagnaWiFi e va a sostituire la rete CARPI-FI attiva in città dal 2010. La nuova rete wireless EmiliaRomagnaWiFi, nata su iniziativa della Regione Emilia-Romagna, è gestita dall’azienda pubblica Lepida spa, e non più da provider privati; sarà così possibile connettersi e navigare gratuitamente senza bisogno di autenticarsi, 24 ore su 24, tutti i giorni, a banda ultra larga.

Nelle otto frazioni carpigiane, non essendo presente la fibra ottica (e quindi non potendo portare, per ora, la banda ultra larga), è stata configurata la rete wireless WISPER, sempre gestita da Lepida spa, con la quale la navigazione non avrà limiti di tempo ed è accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7; unica differenza è che si rende necessaria l'autenticazione con username e password, cioè occorre registrarsi al portale di Lepida quando ci si connette la prima volta.

Sono 91, in totale gli access point sul territorio comunale, 30 dei quali in città, tutti outdoor (cioè esterni), e 20 nelle frazioni; a questi 50 se ne aggiungono poi altri 41 indoor (cioè all’interno di locali) presso edifici pubblici come Biblioteca multimediale Loria, Castello dei ragazzi, Palazzo dei Pio, Nuovo Spazio Giovani Mac’è!, Archivio Storico, Municipio. E’ possibile verificare dettagliatamente l'ubicazione degli access point sia a Carpi che nelle frazioni nella mappa visualizzabile sulla Rete Civica Carpidiem, all’indirizzo www.carpidiem.it/emiliaromagnawifi.

“Questo intervento, a più riprese richiesto soprattutto dai cittadini, rientra nelle molteplici azioni inserite nell’Agenda digitale locale – sottolinea l’assessore a Frazioni, Comunicazione, Servizi informativi e Progetto città intelligente Milena Saina - e si inquadra in una strategia di ampio respiro che proseguirà nei prossimi anni. Sono interventi fondamentali per creare nuove opportunità di crescita e sviluppo per le imprese e per migliorare l’accessibilità ai servizi da parte dei cittadini”.