Cade dalla bici per un arresto cardiaco, anziana rianimata grazie all'intervento dei Carabinieri

Oggi intorno alle 11.50, a Carpi, una donna 70enne è stata trasportata all'ospedale di Baggiovara in pericolo di vita, a seguito delle gravissime lesioni riportate in occasione di una caduta in bicicletta. L'incidente è avvenuto in un piccolo parchetto tra via Ivo Voltolini e via Rebucci, dove l'anziana è rovinata a terra probabilmente a seguito di un malore.

Sul posto sono intervenuti per primi i Carabinieri della Compagnia di Carpi, i quali si sono resi conto che la donna era in arresto cardiaco: anche su indicazione di un volontario della Croce Blu di Soliera che è intervenuto, gli uomini dell'Arma si sono precipitati presso la farmacia di via Roosevelt per recuperare un defribillatore.

Subito dopo la donna è stata rianimata dai sanitari del 118, nel frattempo giunti sul posto, prima di essere trasportata in elicottero a Baggiovara.