Lavori conclusi, riapre in anticipo il cavalcavia di Ciro Menotti

Riapre lunedì 30 luglio, con un anticipo di circa dieci giorni sulla data prevista inizialmente, il cavalcaferrovia di Ciro Menotti sul quale si è concluso l’intervento di demolizione e ricostruzione dei giunti di dilatazione deteriorati iniziato lo scorso 12 luglio.

Il cavalcaferrovia sarà completamente riaperto anche al traffico veicolare (pedoni e ciclisti infatti, a parte pochi giorni, hanno potuto accedere anche a cantiere aperto) dalle 13 di lunedì 30 luglio e di seguito, nella stessa giornata, partirà un analogo intervento di sostituzione dei giunti sul cavalcatangenziale Pirandello, a servizio dell’uscita autostradale Modena nord. Il cantiere comporterà la chiusura dell’uscita 15, in direzione autostrada, fino al termine dei lavori previsto per il 10 agosto. I percorsi alternativi saranno adeguatamente segnalati sul posto.

Gli interventi sul ponte di Ciro Menotti e sul ponte della tangenziale Pirandello fanno parte dello stesso progetto di messa in sicurezza delle infrastrutture finanziato dal Comune di Modena per un importo complessivo di 400 mila euro. I lavori, necessari a causa del deterioramento dei giunti di dilatazione con infiltrazione di acqua piovana consistono nella demolizione e sostituzione dei giunti esistenti, nella fresatura e rifacimento del manto stradale e nella realizzazione di una nuova segnaletica orizzontale.

I tecnici del settore Lavori pubblici del Comune e l’azienda che ha svolto l’intervento hanno lavorato in modo che i due cantieri fossero consecutivi e non contemporanei per ridurre al minimo l’impatto sul traffico veicolare e il disagio dei cittadini.