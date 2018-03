Riapre piazzale Avanzini di Sassuolo, con il ripristino del parcheggio

Terminati i lavori di rifacimento della pavimentazione, riapre oggi piazzale Avanzini chiuso dalla fine dello scorso anno per permettere l’intervento che ha realizzato una nuova pavimentazione in cubetti di porfido in sostituzione dell'asfalto preesistente.

La riapertura di piazzale Avanzini consentirà, quindi, il ripristino del parcheggio che è stato ridisegnato seguendo la sua configurazione iniziale: al centro i posti auto a pagamento, ai lati i posti auto liberi.

Sono terminati anche i lavori in piazzale Della Rosa che ha visto, in accordo con la Soprintendenza, la realizzazione di “camminatori” in pietra verso Palazzo Ducale, la Peschiera Ducale e la chiesa di San Francesco in Rocca.

Piazzale Della Rosa, a differenza di piazzale Avanzini, si trova in Ztl : il parcheggio non è consentito. La Polizia Municipale effettuerà regolari controlli per sanzionare le auto in sosta.