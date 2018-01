Collaudo superato, riapre il ponte vecchio di Finale Emilia

A Finale Emilia riapre il ponte storico sul fiume Panaro. Icollaudo del ponte vecchio è stato effettuato nei giorni scorsi e ha dato esito positivo, permettendo al sindaco Sandro Palazzi di emanare una nuova ordinanza dopo quella del settembre scorso che ne aveva sancito la chiusura per motivi di pubblica sicurezza.

Da oggi, martedì 23 gennaio, a partire dalle ore 9, sarà possibile transitare in entrambi i sensi di marcia con la limitazione di peso pari a 35 quintali per tutti i veicoli e a senso unico alternato o con distanza minima di 80 metri nella stessa direzione di marcia per gli autobus.