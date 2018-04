Congestione al casello di Modena Nord, riapre il vecchio svincolo su via Emilia

Il tema del congestionamento in prossimità del casello A1 Modena Nord è stato affrontato in Prefettura nel corso di riunioni cui hanno partecipato le Forze di Polizia, la Polizia stradale di Modena, l’ANAS, la Società autostrade, la Provincia ed il Comune di Modena. In questi giorni la situazione è diventata sempre più insostenibile, aggravata anche dalle manifestazioni fieristiche, con la viabilità a tartti completamente paralizzata. Se a questo si sommano i ritardi di altri due mesi del cantiere per il nuovo svincolo, le prospettive sono tutt'altro che rosee.

Per questo in Prefettura è stata maturata una decisione temporanea per consentire una maggiore fluidità del traffico. Sarà infatti riaperto il vecchio svincolo di interconnessione del Casello Modena Nord con la via Emilia Ovest. In buona sostanza i mezzi in uscita dall'autostrada potranno svoltare a destra pochi metri dopo le barriere del casello e immettersi su un breve tratto di strada che conduce direttamente alla via Emilia in località Bruciata.

Sono stati prontamente avviati gli adempimenti amministrativi e tecnico operativi, così da rendere attiva la soluzione in settimana. Si tratta chiaramente di una "valvola di sfogo" del tutto provvisoria, che potrebbe a sua volta generare code nell'immissione in via Emilia.