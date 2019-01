Proseguono le ricerce di Aurora Lagiannella nell'area di Villa Igea

Da questa mattina gli specialisti dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile sono impegnati in una nuova zona, finora non battuta, per le ricerche di Aurora Lagiannella, la donna scomparsa a Modena lo scorso 9 dicembre. E' infatti stato istituito un piccolo "campo base" con una centrale operativa mobile presso il parcheggio di Villa Igea, in via Stradella.

Da qui i professionisti stanno controllando tutta l'area circostante, dove sono presenti diversi fossi e due canali di una certa portata, il Cavo Cerca e il Diversivo Martiniana.

Nel frattempo proseguono gli sforzi di famigliari e volontari, che stanno organizzando anche con l'aiuto dei social network ricerche in diverse zone. Questa mattina i Vigili del Fuoco hanno effettuato un ulteriore sopralluogo, a quanto pare infruttuoso, anche nella zona accanto al Palapanini.