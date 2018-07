Scippi ai danni di anziani a Carpi e nella Bassa, ricercata una giovane straniera

Negli ultimi giorni sono stati commessi numerosi furti con destrezza in danno di persone anziane nella zona della Bassa modenese. Si è trattato sia di scippi comuni che di furti messi in atto con la cosiddetta "tecnica dell'abbraccio", che purtroppo sono costati a diverse persone la perdita di monili in oro, magari di scarso valore materiale, ma di elevato significato affettivo.

Uno degli ultimi episodi denunciati è avvenuto domenica scorsa, in via Barossi a Carpi, dove una donna di 85 anni è stata scippata della collanina mentre si trovava a piedi in strada.

Questi casi stanno tenendo impegnati i Carabinieri della Compagnia di Carpi, che grazie all'attività investigativa sono riusciti a individuare l'autrice di una serie di colpi. Si tratta di una cittadina rumena di 27 anni, che si sposta lungo le strade e i paesi della provincia a bordo si una Fiat Bravo condotta da un complice.

I militari hanno quindi diramato la fotografia della giovane, sia per mettere in guardia la popolazione, sia per ricevere eventuali segnalazioni da parte dei cittadini e stringere il cerchio intorno ai due malviventi.