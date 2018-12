Elicottero e sommozzatori a Modena Est per cercare la 76enne scomparsa

Prosegue lo sforzo delle autorità e delle forze dell'ordine nelle richeche di Aurora Lagianella, la 76enne modenese che è scomparsa il 9 dicembre scorso, facendo perdere le proprie tracce nel parcheggio dell'ipermercato I Portali di via Divisione Acqui. In particolare sono i Vigili del Fuoco a condurre le richeche e le perlustrazioni di diverse zone della città. Questa mattina l'elicottero del Corpo si è ancora levato in volo per fornire supporto alle squadre a terra grazie alle proprie strumentazioni tecnologiche.

I sommozzatori nel frattempo hanno scandagliato il laghetto da pesca che si trova in fond a via della Resistenza, nel villaggio di Modena Est, non lontano in linea d'aria dal luogo della scomparsa. Al momento le ricerche non hanno dato alcun esito.