In corso le ricerche di Paride Serafini, disperso a Bastiglia

E' proseguito per tutta la notte l'apporto fornito dai Vigili del Fuoco alle ricerche di Paride Serafini, l'anziano di 83 anni disperso a Bastiglia da martedì 22 gennaio. L'uomo non ha più dato notizie di sè e per l'ultima volta è stato visto da un residente nei pressi del cimitero. Ieri i soccorritori hanno battuto le campagne e i canali, anche con l'aiuto dell'unità cinofila. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso.

Al momento della scomparsa Serafini era vestito con una giacca grigia marca Moncler, pantaloni grigi, cappello coppola scuro ed è uscito di casa con le stampelle. Chiunque possa effettuare segnalazioni utili è invitato a contattare direttamente i numeri di emergenza delle forze dell'ordine.