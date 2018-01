Vende un quadro rubato al mercatino, pensionato denunciato per ricettazione

Nei giorni scorsi un 52enne di Mirandola ha visitato un mercatino dell'usato nella vicina San Possidonio e, con sua grande sorpresa, ha notato che fra i quadri in esposizione c'era anche quello che gli era stato rubato la scorsa estate. L'uomo era infatti stato vittima di un furto in abitazione, dalla quale ignoti malviventi avevano portato via anche una tela raffigurante un ambiente sotterraneo delle grotte di Frasassi. Un'opera non certo di pregio artistico, ma che il mirandolese ha giustamente voluto rivendicare.

Presso il negozio sono intervenuti i Carabinieri, che grazie ai registri del mercatino sono riusciti a risalire all'identità di chi aveva venduto quel quadro. E' stato così denunciato a piede libero per ricettazione un pensionato 61enne residente a Concordia. I militari stanno ora indagando sui collegamenti tra il ricettatore e i ladri.