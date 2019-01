Eccidio delle Fonderie, rimossa l'opera provocatoria del Collettivo FX

Alla cerimonia istituzionale di questa mattina al monumento che commemora l'eccidio delle Fonderie Riunite si è verificato anche un fuori programma. Durante la notte, infatti, gli antagonisti del Guernica e il Collettivo FX avevano affisso alcuni manifesti a comporre un'opera artistica sul tabellone per le assiffioni pubblicitarie che si trova proprio tra la fabbrica e il cippo. Il disegno 6x3 metri riportava un'immagine provocatoria (in foto) che si poneva due domande: "Che obiettivo può avere sparare? È che Obiettivo può avere oggi Ricordare e Celebrare?"

Il gesto è stato però ha trovato l'immediata risposta da parte delle autorità, con la Digos impegnata a presidiare l'area che ha fatto rimuovere i manifesti, di fatto distruggendo l'opera.

Il mondo antagonista, ricordiamo, si è dato appuntamento per un corteo alternativo alla cerimonia ufficiale, che inizierà alle 19.30 di oggi in via Santa Caterina con l'obiettivo di portare all'attenzione i drammi attuali del lavoro.