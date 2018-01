Fiere di gennaio, rimossi i portabiciclette del centro storico

Da lunedì 8 gennaio, in centro storico, è iniziata la rimozione di portabiciclette e rastrelliere per fare spazio alle bancarelle che come ogni anno, il 17 e il 31 gennaio, arriveranno nelle strade per le fiere di Sant’Antonio e San Geminiano. Nei giorni precedenti, sui portabiciclette sono stati messi gli avvisi di rimozione.

Le aree interessate dall’intervento, a cura del personale del settore Lavori pubblici Manutenzione traffico e logistica del Comune, sono quelle di svolgimento delle fiere: piazza Grande, piazza Torre, piazza Mazzini, piazza Matteotti, via Università, via Castellaro, via Emilia Centro, via San Carlo sotto i portici, corso Canalgrande, corso Canalchiaro, via Calle di Luca, corso Duomo.

Saranno rimossi anche i punti prelievo del servizio “C’entro in bici” posti in piazzale Erri, via Scudari, corso Canalgrande. Tutto tornerà al proprio posto nei primi giorni di febbraio, dopo lo svolgimento delle fiere.

I mezzi rimasti parcheggiati sui portabiciclette rimossi, vengono portati all'ufficio Oggetti rinvenuti di via del Murazzo 117 (tel. 059 2033247). I proprietari potranno ritirarli portando con sé la chiave del lucchetto per dimostrarne il possesso.