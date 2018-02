Rimpatriato il Tunisino detenuto dalla Polizia di Stato

E’ stato rimpatriato nella giornata di ieri un cittadino tunisino di 39 anni detenuto presso la Casa Circondariale di Modena in quanto condannato per rapina.

L’espulsione dal territorio nazionale è stata resa possibile grazie al provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Modena che ha disposto, quale misura alternativa alla detenzione, l’allontanamento dal territorio nazionale.

L’uomo, accompagnato da personale della Questura alla nave in partenza da Genova per Tunisi è stato consegnato alla polizia tunisina per il rimpatrio presso il paese d’origine.