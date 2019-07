Rissa davanti alle tribune del parco Novi Sad, straniero ferito da una bottigliata

Ancora un episodio di violenza al parco Novi Sad. Intorno alle 23.30 di ieri si è infatti verificata un'aggressione dai contorni ancora non chiari, nella quale uno straniero è stato colpito da una bottigliata alla testa. L'uomo è caduto sull'asfalto dell'anello più esterno del parco, proprio di fronte ad uno dei passaggi sotto le tribune dal lato di viale Monte Kosica.

Il ferito è stato soccorso da ambulanza e automedica del 118, poi trasportato al pronto soccorso di Baggiovara. Ha riportato un trauma cranico e una ferita al volto: ha perso molto sangue ma non si trova in pericolo ed è stato dimesso. Lo straniero era privo di documenti e non è stato possibile identificarlo. Anche un'altra persona, un giovane filippino, è stato medicato al Policlinico dopo essere stato coinvolto nella stessa lite.

Sul fatto sta facendo luce la Polizia, intervenuta ieri con la Squadra Volante. Non è ancora stata individuata la mano che ha sferrato il colpo: da una prima ricostruzione pare che lo straniero sia intervenuto per impedire il furto di una bicicletta, fermando così un gruppetto di magrebini intento a scassinare un lucchetto. Anche il filipppino avrebbe preso parte alla breve colluttazione, venendo a sua volta ferito dai cocci di bottiglia.

L'aggressione è avvenuta in un punto comunque piuttosto frequentato, visto che si trova sul percorso che molti giovani compiono da e verso il centro storico per la movida del venerdì sera. Al momento non risultano persone fermate dalla Polizia.