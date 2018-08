Rissa fra ragazzi allo skate park, giovane ferito gravemente con una spranga

Attimi di pura violenza ieri in tarda serata a Pozza di Maranello, dove si è verificata una rissa fra quattro giovani. Intorno alle 23, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, è nata una lite fra i ragazzi presenti dopo che un 21enne ha rivolto un apprezzamento ad una ragazza, urtano la sua sensibilità e quella del fidanzato lì presente. Questi, insieme a due amici, ha reagito alla provocazione affrontando il “rivale".

Il 21enne ha però reagito in maniera inaspettata: dopo aver raggiunto la propria auto è tornato ad affrontare i tre giovani impugna so una spranga di ferro che aveva sul veicolo. Ne è nato uno scontro fisico durante il quale il giovane armato ha colpito il fidanzato della ragazza al torace in modo violento. Il ferito è stato soccorso dal 118 e accompagnato al pronto Soccorso, dove i medici hanno stabilito una prognosi di 30 giorni.

La situazione è poi stata risolta dall'arrivo dei Carabinieri di Maranello, che hanno ricostruito la vicenda. Perquisendo l'auto del 21enne sono spuntati anche due coltelli e alcuni proiettili da softair. Il ragazzo è quindi stato denunciato per lesioni personali e porto di oggetti atti ad offendere, nonchè per il reato di rissa. Quest'ultima accusa è stata condivisa con gli altri tre giovani che hanno partecipato allo scontro.