Cinquanta studenti si danno appuntamento per una maxi rissa, arrivano i Carabinieri

Un episodio singolare e dai contorni ancora non del tutto definiti si è verificato el pomeriggio di oggi a Concordia sulla Secchia, richiedendo l'intervento in forze dei carabinieri, giunti da Carpi e da tutti i paesi limitrofi con diverse pattuglie. Presso la stazione delle corriere in via per Mirandola, infatti, si è creato intorno alle ore 16 un assembramento di ragazzi: una cinquantina di giovani, accumunati tutti dalla frequenza presso la stessa scuola, l'Istituto Superiore "Galilei" di Mirandola. A quanto pare le loro intenzioni non erano per nulla cordiali, dal momento che si suppone che l'incontro fosse finalizzato ad un regolamento di conti per dissidi personali, con il rischio di trasformarsi in una maxi rissa.

Ii militari hanno identificato circa 45 minorenni - italiani, marocchini, pakistani, moldavi, tunisini, ivoriani - giunti dai comuni limitrofi di Mirandola, Novi di mMdena, Cavezzo e Medolla. La presenza e la mediazione degli uomini dell'Arma sono riusciti a dissuaderli dai peggiori propositi e a farli disperdere.

Dai primi accertamenti condotti è emerso che l’orario, il luogo di ritrovo e la finalità dell’appuntamento sarebbero stati convenuti attraverso il social network Instagram.