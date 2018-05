Rissa tra studenti all'Autostazione, arriva la Polizia. Due feriti lievi

Nel tardo pomeriggio di ieri il personale del Commissariato di Mirandola è intervenuto presso la stazione delle corriere a seguito di una segnalazione al numero di emergenza 112, in cui si denunciavano episodi violenti che coinvolgevano diversi giovani. Sul posto, all’arrivo della Polizia, la cui presenza ha permesso di sedare gli animi e di tranquillizzare i presenti, vi era un gruppo numeroso di ragazzi, alcuni minorenni, che sostavano nell’area dell’autostazione.

Da una prima ricostruzione dei fatti, dopo aver sentito le testimonianze dei giovani coinvolti, sembra che la lite tra due ragazzi, scaturita da motivi sentimentali nei pressi del Luna Park, sia degenerata in un’aggressione reciproca. Il gruppo si è successivamente spostato nella zona della stazione delle autocorriere dove è proseguito il parapiglia

Entrambi i giovani coinvolti hanno riportato alcune escoriazioni ed ecchimosi, motivo per il quale è stato richiesto l’intervento del 118. Nessuno dei due ha però riportato traumi gravi. Ora toccherà agli uomini del Commissariato indagare per far emergere l'esatta dinamica dello scontro e individuare le eventuali responsabilità penali.