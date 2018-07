Rissa al Vox di Nonantola con coltelli. Carabinieri identificano sette persone

Il 25 Marzo presso la discoteca Vox di Nonantola si era tenuta una rissa tra più persone per motivi futili. All'epoca fu denunciato un ucraino di 21 anni residente a Castelnuovo Rangone. Tuttavia, i Carabinieri della stazione hanno concluso, grazie alle indagini tramite testimoni e immagini ricavate, che ad essere coinvolti sono in totale sette persone, che sono state denunciate in stato di libertà. Tutti e sette i soggetti avrebbero preso parte alla rissa, e si tratta di giovani di 21 e 22 anni, alcuni nati in paesi stranieri quali Romania, Ucraina, Costa d'Avorio e Marocco, e altri nati in Italia ma appartenenti a famiglie non italiane.