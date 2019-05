Ritrovata a Suzzara la 53enne scomparsa ieri a Carpi

È stata ritrovata ed è apparentemente in buone Co dizioni di salute Silvia Ceornodolea, la 53enne rumena scomparsa da ieri sera dalla su abitazione di Carpi. Da diverse ore erano state attivate le ricerche coordinate dalla Prefettura, come prevede il protocollo, temendo che la donna potesse essersi tolta la vita.

Fortunatamente così non è stato. La 53enne è stata individuata dai carabinieri e dai Vigili del Fuoco nel territorio comunale di Suzzara, nei pressi di un bosco. Soccorsa dai sanitari, potrà rientrare a Carpi.