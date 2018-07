Ritrovato dai Vigili del Fuoco il 27enne scomparso ieri sera nei pressi di Montale

E' stato ritrovato il 27enne che si era allontanato da casa ieri sera a Montale Rangone e che non era rientrato nella notte. Ad intervenire sono stati i Vigili del Fuoco verso le 13 intervenendo con il dispositivo di soccorso per tali occasioni, ovvero il carro comando, personale esperto in topografia per mappare il territorio delle ricerche e unità cinofile. Alle 15 il giovane è stato individuato nelle campagne vicine a all'abitato di Montale grazie all'aiuto di alcuni cittadini ed è stato affidato in via precauzionale ai sanitari 118 per controllare le condizioni fisiche.