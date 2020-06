Ritrovato danneggiato il busto di Stanguellini, non è stato un furto

Il busto in vetroresina del costruttore Vittorio Stanguellini è stato recuperato e sarà al più presto ripristinato sul suo basamento all’interno del parco Ferrari. Lo ha reso noto oggi il Comune.

Del ritrovamento è già stato informato anche l’artista Alessandro Rasponi, autore della serie dedicata a dieci piloti famosi, di cui l’opera che ritrae Stanguellini fa parte. La serie venne collocata a parco Ferrari proprio per celebrare l’automobilismo, ricordando nomi celebri della Formula 1 tragicamente scomparsi, nella grande area verde dedicata al Drake.

Superata l'ipotesi di furto, il busto, che era stato asportato dal basamento e danneggiato, ora si trova al sicuro in un magazzino comunale; prosegue invece l’indagine della Polizia locale di Modena a seguito del danneggiamento al fine di individuare gli autori del presunto atto di vandalismo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Intanto, l’amministrazione comunale sta anche valutando diverse modalità per proteggere le opere da simili gesti senza precluderne la fruizione ai cittadini che frequentano il parco dove già nel 2018, in seguito ad alcuni furti, i busti originali, in bronzo, vennero sostituiti con opere in vetroresina proprio per disincentivare i ladri.