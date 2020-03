Incendio al Carcere di Sant'Anna, in corso una rivolta dei detenuti

Nel primo pomeriggio di oggi è nata una rivolta all'interno del Carcere di Modena. Alcuni detenuti hanno dato fuoco ai locali della struttura, dando vita ad un importante incendio all'interno.

Sul posto sono confluite tutte le Forze dell'Ordine, in supporto agli agenti della Polizia Penitenziaria. Insieme ai Vigili del Fuoco e al 118, anche Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale. Schierati anche i reparti in tenuta antisommossa per tentare di ripristinare l'ordine.

Si registrano alcuni feriti tra il personale della Polizia Penitenziaria, sia per ferite lacero-contuse che per lievi intossicazioni da fumo.

Dall'interno della struttura si sentono provenire grida e i mezzi di soccorso si alternano in maniera frenetica. Ancora non si conoscono le cause scatenanti e l'esatta dinamica di quanto accaduto all'interno del Carcere.

"Dopo i fatti di Salerno di ieri continuano i disordini nelle carceri italiane. Ci è appena stata data la notizia dai nostri colleghi - affermano Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe e Francesco Campobasso, segretario nazionale - che nel carcere di Modena sono in atto gravi disordini posti in essere dai detenuti. Sono stati richiamati anche i poliziotti liberi dal servizio per far fronte a questa grave situazione di emergenza. Ci è stato riferito che proviene fumo dall’Interno del carcere, dovuto probabilmente ad un incendio in atto."

Seguiranno aggiornamenti.