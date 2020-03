Rivolta in carcere, muore un detenuto. Molti feriti

La violenta sommossa scoppiata oggi pomeriggio nel carcere di Modena ha avuto un primo epilogo drammatico: un detenuto è morto nel corso del pomeriggio. Le cause sono ancora da chiarire e al momento non è trapelata nessuna notizia ufficiale.

Lo scontro all'interno del penitenziario, devastato dal fuoco e dai vandalismi, è stato particolarmente aspro e già verso le ore 15 i primo feriti erano stati soccorsi dal 118.

Nel tardo pomeriggio, dopo l'irruzione dei reparti antisommossa, è stato allestito un punto medico avanzato, con una tenda gestita da medici e sanitari del 118 Modena Soccorso. Qui vengono medicati i feriti, il cui bilancio non è ancora chiaro. Non si esclude che domani in bollettino medico possa essere a cora più tragico.