Sottrae due bimbi piccoli ad una comunità, nomade fermato a Modena Sud

I controlli della Polizia Stradale di Modena hanno permesso di intercettare un uomo che aveva a bordo con sè in auto due bambini piccoli, i quali erano stati "prelevati" in maniera illecita da una comunità minorile alla quale erano affidati. L'automobilista è stato fermato a Modena Sud dagli agenti, che hanno verificato come si stesse consumando un vero e proprio reato.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe preso con sè i piccoli - di 4 e 6 anni - dopo averli fatti uscire da una comunità nella zona di Roma, esibendo per altro una falsa documentazione. Il 39enne di origine rom, residente nel bresciano, avrebbe infatti esibito documenti falsi per ottenere l'affidamento dei bambini: pur esistendo un legame di parentela, l'uomo non era autorizzato a prelevarli.

Un gesto del quale non si hanno spiegazioni concrete, ma probabilmente legato ad una delicata disputa famigliare. I poliziotti hanno così denunciato il nomade per i reati di sottrazione di minore e uso di atto falso, mentre i bambini sono stati tolti alla sua custodia e riaffidati alla comunità minorile.