Ruba il bancomat e poi gioca i soldi alle slot di un bar a San Damaso

Il 23enne italiano D. S., noto alle forze dell'ordine, è stato scoperto utilizzare la carta di credito rubata qualche settimana prima ad un 53enne modenese. La carta si trovava all'interno del portafoglio che era stato rubato a metà Gennaio nell'autovettura dell'uomo. Il ladro avrebbe utilizzato poi quel bancomat in un bar caffè di San Damaso, in direzione autostrada, spendendo 180 euro tra consumazioni alimentari e giochi d'azzardo.

Ovviamente l'utilizzo della carta ha fatto scattare la segnalazione alla banca, che a sua volta ha informato del fatto le forze dell'ordine che accorse al bar in questione hanno trovato il soggetto. Inoltre, il giovane in questione è stato immortalato anche dalla video sorveglianza, e denunciati per indebito utilizzo e ricettazione.