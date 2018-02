Attende che la donna appoggi la borsa sul lato passeggero, per rubargliela

E' avvenuto ieri pomeriggio il furto che ha visto vittima una signora di Soliera a cui è stata rubata la borsetta mentre lei era in automobile. Il soggetto in questione è un signore di colore, che ha atteso che la donna appoggiasse sul sedile dell'auto la bors, per aprire lo sportello dal lato passeggero e rubarla.

Una volta compiuto il furto, l'uomo è scappato su una utilitaria bianca scappando lungo via per Modena. Grazie al sistema di tracciamento del cellulare, i Carabinieri di Carpi hanno recuperato la bosa, rinvenuta sotto un albero a lato della carregiata, trovando dentro tutto tranne i contanti.