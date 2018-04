Scippa un coetaneo sull'autobus, 15enne bloccato dall'autista e arrestato

Lo scorso martedì, a bordo di una corriera di linea che stava viaggiando da Modena verso la Bassa, si è verificato un furto in piena regola, messo in atto da un minorenne di origine marocchina nei confronti di un altro studente. Il fatto è avvenuto intorno alle ore 13.30, mentre l'autobus Seta stava per arrivare alla fermata di San Prospero con a bordo numerosi studenti di ritorno dalle scuole superiori del capoluogo. Proprio in corrispondenza della fermata alcuni ragazzi hanno iniziato ad urlare, richiamando l'attenzione del conducente e spiegando che si era appena verificato un furto.

Il conducente ha quindi sbarrato le porte e fermato il mezzo in attesa dell'arrivo dei Carabinieri del paese, per chiarire quanto era realmente accaduto. La vittima del furto ha spiegato che un altro ragazzo gli aveva strappato dal collo una collanina d'oro con un pendente e ha indicato il 15enne marocchino: gli uomini dell'Arma lo hanno perquisito e hanno effettivamente trovato il monile, che il ragazzo era riuscito a nascondere in una scarpa sperando di passare inosservato.

Per lo studente, residente proprio a San prospero, sono scattate le manette e il trasferimento a Bologna, nella struttura che lo ospiterà fino al pronunciamento del Tribunale dei Minori. La refurtiva è stata restituita dopo le formalità del caso.