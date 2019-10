Fugge da casa minacciando un gesto estremo, i Carabinieri la fanno desistere

Ieri sera intorno alle 20.30 una madre molto preoccupata ha contattato il 112, spiegando che la figlia si era allontanata da casa in preda ad una crisi personale. La ragazza, una 27enne, aveva dimostrato un comportamento che aveva allarmato oltremisura la mamma, la quale aveva tutte le ragioni per temere che la figlia si lasciasse andare ad un gesto irreparabile.

I militari della Centrale Operativa non hanno perso un minuto solo e hanno contattato telefonicamente la giovane, che fortunatamente ha risposto al telefono. E' iniziato un lungo dialogo tra l'operatore dell'Arma e la 27enne, che si stava muovendo in auto alla periferia nord di Modena: per circa 40 minuti i due hanno conversato, stabilendo un rapporto di fiducia che si è rivelato determinante.

Il carabiniere è riuscito a capire dove si trovasse fisicamente la ragazza e ha guidato una pattuglia di colleghi sul posto - nella zona di Sorbara - evitando che la giovane si allontanasse a piedi dopo aver abbandonato l'auto. Sul posto è arrivata anche un'ambulanza del 118 che le ha prestato le cure del caso.

L'evento in sè si è concluso nel migliore dei modi e, per quanto apparentemente di lieve entità, è in realtà l'occasione che i Carabinieri modenesi hanno voluto cogliere per invitare ogni cittadino a non esitare a chiedere aiuto. A volte si crede di poter risolvere in autonomia certe questioni, specialmente legate alla sfera famigliare, ma il supporto delle autorità non è mai una scelta sbagliata.