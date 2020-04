Si aggrappa al parapetto e minaccia di gettarsi dal quinto piano, salvato

Stanotte, intorno a mezzanotte, i carabinieri della Compagnia di Carpi, assieme agli agenti della Polizia Municipale cittadina, sono intervenuti presso un’abitazione di Via Martiri di Belfiore. Un uomo, in preda ad una crisi depressiva, si era aggrappato alla parte esterna del parapetto del balcone del quinto piano, minacciando di gettarsi nel vuoto.

Dopo essere entrati nell’appartamento, militari e vigili sono riusciti ad entrare in sintonia con l’uomo, avviando una negoziazione durata mezz’ora. Alla fine l'uomo è stato ricondotto alla ragione e dopo essere stato calmato, è stato preso per mano e issato di nuovo sul balcone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un grande sospiro di sollievo per tutti, compresi i condomini che nel frattempo, richiamati dalle urla del signore, si era affacciati per assistere alla scena. Ora l’uomo è ricoverato in una struttura ospedaliera, ma non ha riportato lesioni.