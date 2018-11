Polizia di Stato, alla guida della Squadra Mobile arriva Salvatore Blasco

Il nuovo Dirigente della Squadra Mobile della Questura di Modena è il Commissario Capo, dott. Salvatore Blasco, nato a Catanzaro il 5 febbraio 1979. Il nuovo comandante sostituisce Marcello Castello dallo scorso 12 novembre e guiderà per i mesi a venire gli investigatori della Polizia di Stato.

Dopo la maturità classica, consegue la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Catanzaro e un Master in Scienze della Sicurezza presso l’Istituto Superiore di Polizia a Roma. Ex giornalista pubblicista ed ex avvocato entra nell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza nel dicembre del 2010 e viene assegnato alla Questura di Genova, svolgendo l’incarico di Vice Dirigente del Commissariato di P.S. di “San Fruttuoso”. Dal 2013 al 2017 è a capo della Squadra Mobile della Questura di Piacenza per poi dirigere l’omologo Ufficio presso la Questura di Livorno.