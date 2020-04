Aperture vietate, nei guai due esercizi commerciali modenesi

Sono state inflitte, nei giorni scorsi dalla Polizia di stato, cinque sanzioni ad esercizi commerciali modenesi del centro e rispettivi clienti per violazioni delle norme anticontagio.

Qualche giorno fa infatti, la Polizia Amministrativa ha disposto due giorni di sospensione per una gastronomia che preparava pasti a domicilio per conto di un noto marchio di ristorazione. Ispezionando le cucine, gli agenti hanno riscontrato la presenza di dieci persone al lavoro in uno spazio angusto e privo della segnaletica necessaria per il rispetto delle distanze: per questo motivo, oltre che alla chiusura per due giorni, è stata irrogata alla società proprietaria della gastronomia una contravvenzione per violazione del Dpcm.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella serata di ieri, inoltre, la Polizia ha sanzionato il titolare e i tre clienti di un bar del centro storico che non avrebbe potuto, ai sensi delle norme vigenti, somministrare cibi e bevande. Insospettiti dalla serranda aperta a metà notata durante un servizio di pattugliamento, gli agenti della Polizia hanno fatto irruzione nel locale, trovando tre uomini origine albanese intenti a giocare a carte e consumare bevande fornite dalla titolare, una donna di origine cinese. Gli avventori dicevano di trovarsi lì per dei lavori di tinteggiatura, dei quali però non v'era traccia: la palese falsità delle loro affermazioni, è costata agli uomini una contravvenzione e alla donna una sanzione per mancata chiusura, alla quale si aggiunge il verbale inoltrato dagli agenti alla Prefettura per valutare un periodo di sospensione della licenza.