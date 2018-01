Sassuolo. Bilancio 2017 della Polizia Municipale: "Diffondere cultura alla prevenzione"

La Polizia Municipale di Sassuolo mostra i risultati di un anno di lavoro, che li ha visti impegnati in risposta alle continue richieste di sicurezza, con varie iniziative, tra cui quella di "Controllo di Vicinato". Nel 2017 la Polizia Giudiziaria ha eseguito 40 perquisizioni, 41 indagini delegate e 8 identificazioni, altrettanto importanti sono stati i 1001 interventi di anagre canina della Polizia Amministrative e i 105 interventi in tema di benessere animale. Per quanto riguarda l'educazione stradale in un anno la Municipale è stata impegnata in 73 classi tra scuole superiori, d'infanzia e primarie, mentre la Vigilanza Scolastica ha totalizzato 2620 raggiungendo il buon risultato dell'anno precedente.

Per quanto riguarda la Sicurezza Urbana che hanno visto la Municipale impegnata in 300 servizi serali che hanno coinvolto 900 operatori, mentre si è risuciti a raddoppiare il numero delle pattuglie circa l'Infortunistica Stradale (261 l'anno precedente) arrivando a quota 538, oltre a ciò si sono aggiunge 4426 veicoli controlalti e 1018 mezzi pesanti controllati. Per quanto riguarda la Polizia Ambientale sono stati effettuati 263 sopralluoghi e 81 verbali elevati, per quella Commerciale si sono registrati 427 controlli commerciali e 52 violazioni accertate, mentre per la Polizia di Prossimità sono stati raggiunti ben 1631 turni che hanno coinvolto 2470 operatori, per un totale di 1950 controlli nei parchi e 3 sgomberi di immobili e casolari.

“Con il supporto della Regione Emilia Romagna – commenta il Comandante della Polizia Municipale di Sassuolo Rossana Prandi - in risposta soprattutto alle continue richieste di sicurezza, nel 2017 ha preso vita anche in Sassuolo il “controllo di vicinato”. La mission è quella di diffondere la cultura della prevenzione, della solidarietà sociale e della partecipazione dei cittadini alla propria sicurezza. Sono stati realizzati diversi incontri formativi che hanno interessato in via preliminare tutta la polizia di prossimità e in una seconda fase i cittadini interessati. Il programma prevede l’auto-organizzazione tra vicini per controllare l’area intorno alla propria abitazione."

Prosegue il Comandante: "Una volta formatisi i primi gruppi, l’attività è stata segnalata tramite la collocazione di appositi cartelli. Il loro scopo è quello di segnalare a chiunque passi nell’area interessata che la sua presenza non passerà inosservata e che il vicinato è attento e consapevole di ciò che avviene all’interno della propria area. Un insieme di piccole attenzioni fa si che i molti occhi di chi abita il quartiere rappresentino un deterrente credibile per chi volesse compiere furti o altre forme di reato. L’instaurazione di un dialogo continuo e sensibile tra polizia municipale, forze dell’ordine ed i residenti, unito alla loro sorveglianza informale, non potrà che migliorare la qualità delle segnalazioni fatte dai cittadini."