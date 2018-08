Sassuolo. Lavori sui giunti del ponte sul Panaro lungo la Pedemontana

A Sassuolo parte, lunedì 6 agosto, un intervento di manutenzione sul ponte sul Secchia, lungo la strada provinciale 467 Pedemontana, che prevede la sostituzione di parte dei giunti di dilatazione. Per consentire i lavori, che proseguono fino al 27 agosto, la carreggiata nella direzione da Sassuolo a Reggio Emilia sarà ridotta a una corsia con possibili disagi per il traffico; è prevista una sospensione del cantiere durante la settimana di ferragosto da lunedì 13 al 19 agosto; in questo periodo si circolerà su due corsie. L'intervento, realizzato dalla Provincia, ha un costo complessivo di oltre 110 mila euro. I tecnici del servizio provinciale Viabilità raccomandano prudenza nell'avvicinarsi al cantiere.