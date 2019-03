Nei giorni scorsi i Carabinieri di Sassuolo, durante un giro di pattuglia, si sono accorti di un'esemplare di capriolo incastrato nella cancellata di un'azienda. Avvicinatisi si sono accorti che l'animale era ancora vivo, nonostante avesse perso molto sangue, e hanno chiesto l'intervento di emergenza del personale de Il Pettirosso. Senza farsi prendere dallo sconforto alla vista del sangue per le ferite che il capriolo si era procurato nel tentativo di liberarsi, i volontari lo hanno bendato per evitare ulteriore stress e in poche manovre, con l'assistenza dei Carabinieri, lo hanno tolto dalle sbarre nel quale era finito. L'animale è stato immobilizzato per evitare che si procurasse ulteriori ferite durante il trasporto ed è subito stato portato al Centro Fauna di Modena per le cure e la riabilitazione.