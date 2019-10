Minaccia di gettarsi sotto un treno, ma i Carabinieri lo fanno desistere. E gli offrono una pizza

Ieri mattina una ragazza ha contattato il 112 spiegando che un amico con il quale stava chattando le aveva detto di volersi togliere la vita. La giovane, che chiamava da Castelfranco Emilia, non era in grado di fornire alcuna indicazione utile al rintraccio del ragazzo, se non il numero di cellulare che squillava libero. Gli operatori della Centrale Operativa dei Carabinieri della Compagnia di Modena hanno quindi immediatamente gelocalizzato il cellulare del giovane e dopo vari tentativi di chiamata hanno finalmente ottenuto risposta da parte del 20enne, originario della Romania e residente a Castelfranco.

Nel corso della conversazione i carabinieri sono riusciti a guadagnarsi la fiducia del ragazzo e a rasserenarlo. Il giovane si trovava alla stazione ferroviaria di Bologna, la destinazione scelta per porre in essere i suoi peggiori propositi. Eppure, parlando e raccontando i problemi che lo affliggevano ormai da tempo, ha compreso come ci fossero ancora possibilità per lui. Il bisogno di essere ascoltato e capito è stato colmato delle parole rassicuranti di quei "nuovi amici" conosciuti per telefono, che sono riusciti a farlo desistere dall’idea di suicidarsi.

Il ragazzo è salito a bordo del primo treno utile per fare rientro a casa, a Castelfranco Emilia, sempre confortato telefonicamente dai militari che hanno parlato con lui per quasi un'ora. Ad attenderlo a Castelfranco Emilia, una pattugliache lo ha accompagnato presso la Tenenza con la promessa di una pizza da mangiare tutti insieme.

In caserma è arrivata anche la madre e poi un’ambulanza del 118 che lo ha trasportato al pronto soccorso per le cure del caso. Il ragazzo era giò noto al Servizio Sanitario ed era stato in cura in passato.