Denuncia il furto dell'auto, ma è solo un surreale scambio all'autolavaggio

Intorno alle ore 17 di ieri un cittadino ha allertato la centrale operativa della Polizia denunciando il furto della propria auto. Ed in effetti la situazione incresciosa di cui era stato vittima il modenese faceva pensare proprio ad un furto. L'automobilista aveva consegnato la propria auto, un suv Peugeot 3008, ad un autolavaggio lungo via Giardini, lasciando le chiavi ai dipendenti in attesa di ripassare a ritirare l'auto. Quando è tornato, tuttavia, ha appreso che il suo mezzo era stato riconsegnato ad un'altra persona, che si era allontanata come se nulla fosse.

Poco prima, infatti, un altro cittadino si era presentato spiegando di essere passato a ritirare la Peugeot 3008 di proprietà del titolare della sua azienda e i gestori dell'autolavaggio avevano consegnato il suv in questione. L'esercente aveva quindi affidato a lui le chiavi del veicolo, credendo si trattasse di un "inviato" dell'uomo che gliel'aveva portato un'ora prima.

Ma l'automobilista rimasto senza auto si è giustamente preoccupato. Qualcuno aveva pedinato il vero proprietario e aveva escogitato questa truffa per rubare l'auto? Un'ipotesi plausibile che ha attivato le forze dell'ordine, ma che dopo poco tempo è stata smentita.

L'uomo che aveva ritirato il suv si è infatti ripresentato, spiegando che l'auto era quella sbagliata. Il suo titolare lo aveva incaricato sì di recuperare la sua Peugeot 3008 grigia, ma il dipendente aveva confuso l'autolavaggio. Per una coincidenza surreale, in due autolavaggi della città erano stati depositati in contemporanea due veicoli identici come modello e colore. Chiarito il qui pro quo, i due mezzi sono tornati ai reali proprietari e il lieto fine è stato comunicato alle forze dell'ordine che hanno sospeso ogni indagine.